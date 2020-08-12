Didem Ceran'la ilişkisini Tamer Karadağlı anlattı! 'Kızımdan teyid alacak değilim!'
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile arasındaki ilişkiyi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklama ile anlattı, Didem Ceran da Karadağlı'ya hak verdi.
Tamer Karadağlı, son günlerde aşk hayatıyla gündeme geldi. Ünlü aktörün aşk hayatından söz edilmesinin sebebi ise eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile yemek yediği anlarda kameraların objektifine takılmasından kaynaklandı.
Tamer Karadağlı'nın kızının da yanında olduğu anlarda Didem Ceran ile görüntülenince yeni bir aşk dedikodusu aldı başını gitti. Hatta Ceran, yakalandıkları anlarda "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi. Aşk iddiaları dilden dile dolanırken gerçek ortaya çıktı.
Bir iş için Didem Ceran'la görüştüklerini söyleyen Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok.''
''Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir.''