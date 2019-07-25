DGS sonuçları saat 14.45'te açıklandı ÖSYM TC ile sonuç sorgulama
DGS sonuçları bugün saat 14.45'te açıkladı ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açtı. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.
Önlisans ve 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin merakla beklediği gün gelip çattı. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını bugün saat 14.45'te açıkladı. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.
2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS sınavı sonuçlarını internethaber.com'den sorgulayabilirsiniz.. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.
DGS Sonuçları Sorgulama ekranı
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? : 2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça internethaber olarak sizlere duyuracağız.