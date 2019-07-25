DGS sonuçları saat 14.45'te açıklandı ÖSYM TC ile sonuç sorgulama

Önlisans ve 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin merakla beklediği gün gelip çattı. ÖSYM 2019 DGS sınav sonuçlarını bugün saat 14.45'te açıkladı. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek.