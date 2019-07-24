DGS sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM TC ile DGS sınav sorgulama
DGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranı 25 Temmuz'da açılacak. Önlisans eğitiminden sonra 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden sorgulayacak
DGS sınav sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM resmi sonuç açıklamasını yaptı. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından yarın, 25 Temmuz perşembe günü osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.
2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS sınavı sonuçlarını açıklandığı an internethaber.com'dan öğrenebilirsiniz.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan ‘görüntüle’ işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.