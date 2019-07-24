DGS sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM TC ile DGS sınav sorgulama

DGS sınav sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM resmi sonuç açıklamasını yaptı. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından yarın, 25 Temmuz perşembe günü osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.