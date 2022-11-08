Devriye atan ekipler harekete geçti! Silah seslerinin nedeni belli oldu: Savunması pes dedirtti!

Bir süre sonra terk ettiği aracın yanına gelen sürücü Ahmet K’nin üzerinde inceleme yapan polis, elinde barut kokusu olduğu tespit etti. Bunun üzerine Ahmet K., “Silahı sıkanlar yukarıda ateş etti. Onlar gitti, ben de aşağıya doğru yürüdüm.