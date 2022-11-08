Devriye atan ekipler harekete geçti! Silah seslerinin nedeni belli oldu: Savunması pes dedirtti!
KONYA'da devriye atan polis ekipleri, dağlık alandan gelen silah sesleri üzerine yaptığı çalışmada silah atan 1 kişiyi yakaladı. İlk önce silah atan kişilerden rahatsız olduğunu söyleyen şahıs, daha sonra arkadaşının yeni aldığı silahı denediklerini itiraf etti.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Sulutaş Mahallesi, Daribeka Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan polis ekiplerinin silah sesleri duyması üzerine olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi
Silah seslerinin geldiği bölgede araştırma yapan ekipler, 06 BUR 539 plakalı hafif ticari aracı kapıları açık şekilde buldu. Aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşan ekipler, aracın terk edilmiş halde olduğunu ve aracı kullanan sürücünün araç başına gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine araç sahibi aracın oğlunda olduğunu söyleyerek oğluna bilgi verdi.
Bir süre sonra terk ettiği aracın yanına gelen sürücü Ahmet K’nin üzerinde inceleme yapan polis, elinde barut kokusu olduğu tespit etti. Bunun üzerine Ahmet K., “Silahı sıkanlar yukarıda ateş etti. Onlar gitti, ben de aşağıya doğru yürüdüm.
Onlar ateş edince ben de rahatsız oldum. Ailemle de tartışmıştım aramız kötü. Sonra babam aradı, yürürken buraya doğru geldim” diye kendini savundu.
Silah seslerinin nedeni belli oldu: Savunması pes dedirtti - TIKLA İZLE