Devrim Özkan normale dönemiyor! Deprem sonrası içini döktü: "Sıçramaktan yoruldum"
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki depremden sonra enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir yandan da 'normalleşme' tartışmaları gündeme geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Songül komseri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'normale' dönemediğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ünlü isimler depremzedelere yardımda bulunmak için harekete geçti. Bir dönem Icardi ile beraber olduğu iddiası gündem olan Devrim Özkan da depreme kayıtsız kalamadı.
Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda normale dönmekte zorlandığını dile getirdi.
“NORMALE DÖNEMİYORUM”
Güzel oyuncu Twitter hesabından “Ben normale dönemiyorum... Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum..Öyle çalışıyorum gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hala reddediyor.” mesajını yayınladı.