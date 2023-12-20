Devletten faizsiz, geri ödemeli 150 bin TL kredi! Şartları Bakan Göktaş duyurdu
Belirli şartları sağlayanlara devletten 150 bin TL faizsiz geri ödemeli kredi imkanı sunulacak programın 2024'te uygulanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, projenin genç girişimcilere kendi işlerini kurmalarında yardımcı olacağını vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç girişimciler için devlet desteği sağlıyor. Bakanlık, faizsiz, geri ödemeli 150 bin TL'ye kadar kredi imkanı sundu. Hem iş kurmak hem de ekonomik destek sağlamak için gençler bu destekten faydalanabilecek.
BAKAN MAHİNUR GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, ülkemizdeki genç girişimcilere yönelik destek sağlanacağını açıkladı.
Açıklamasında iş kurmak isteyen gençler için yeni destek programını duyurdu. Böylece kendi işinin sahibi olmak isteyen gençler, 150 Bin TL'ye kadar faizsiz şekilde geri ödemeli kredi imkanını kullanabilecek.
Genç girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan destek programı, ekonomik krizle mücadele eden birçok kişi için umut ışığı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında bu programı daha da genişletmeyi ve daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor. Bakan Göktaş, bütçe görüşmelerinde bakanlığın yaptığı projeleri ve 2024 vizyonunu anlattı.