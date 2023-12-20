Devletten faizsiz, geri ödemeli 150 bin TL kredi! Şartları Bakan Göktaş duyurdu

Genç girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan destek programı, ekonomik krizle mücadele eden birçok kişi için umut ışığı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında bu programı daha da genişletmeyi ve daha fazla gence ulaşmayı hedefliyor. Bakan Göktaş, bütçe görüşmelerinde bakanlığın yaptığı projeleri ve 2024 vizyonunu anlattı.