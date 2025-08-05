“Devletin Mührü Çalındı: 15 Yıllık Sessizlik!”

E-İmza Çetesi: 15 Yıldır Devleti İçten Yiyen Virüs

Diploma sahtekârlığı dediler…

Geçtik.

Ama mevzu orada bitmedi. Narkotik müdürünün e-imzası çalınmış.

Tapu kadastro müdürünün e-imzası kopyalanmış.

İcra müdürünün yetkisi, başkomiserin mührü…

Hepsi, ama hepsi bir çetenin elinde. Bu ne demek biliyor musunuz?

Devletin attığı imza, belki de sahte demek.

Bir çetenin istediği belgeyi, istediği kişiye, istediği an hazırlayabilmesi demek.

15 Yıldır Sessiz Kalanlar

2010’dan beri yapıyorlar.

On beş yıl!

Sahte avukat…

Sahte mühendis…

Sahte profesör…

Sahte psikolog…

Ama gerçek olan ihanet.

FETÖ Taktiğinin Yeni Versiyonu

Hatırlayın Ayhan Bora Kaplan dosyasını…

Gizli tanık ifadeleri polis odasında yazıldı.

Bakanların, vekillerin adları “ekleyin” diye dikte edildi. Hain FETÖ’nün 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da kullandığı taktikler…

Burada birebir:

Yetki çal.

Belge üret.

Delil uydur.

Sistemin içine sız.

Kim, Nasıl, Neden Görmedi?

Hiç mi bir müfettiş fark etmedi?

Hiç mi bir savcı “Burada pislik var” demedi?

Hiç mi bir bakanlık “Durun bakalım” diye yumruğu masaya vurmadı? Eğer ki fark etmedilerse,

Denetim sistemi çökmüş demektir. Eğer fark edip sustularsa,

Burada sadece sahtecilik değil…

Korunmuş, kollanmış bir ihanet çetesi var demektir.

Bu Suçlar Hafif Değil

Bu olay, TCK’da en ağır başlıklarla yargılanmalı:

Resmî belgede sahtecilik

Suç örgütü kurmak

Devlet güvenliğine karşı suç

Görevi kötüye kullanma

Bilişim yoluyla dolandırıcılık

Zimmet

Devlet Ne Yapmalı?

1 Tüm e-imzalar iptal edilip, yenisi dağıtılmalı.

2 Anlık imza hareketi izleme sistemi kurulmalı.

3 Herkes her evrağa imza atamamalı.

4 MİT, MASAK, siber güvenlik birlikte çalışmalı.

5 Bağımsız siber denetim şart.

Burası Muz Cumhuriyeti Değil

Bugün narkotik müdürünün imzası…

Yarın İçişleri’nin mührü…

Öbür gün Cumhurbaşkanının imzası… O nedenle hâlâ “Aman canım” denilemez? Bu ihanet çetesine dahil olanlar için devletimiz gereğini yapmalıdır. Bu işin ucu kime dokunursa dokunsun üzerine gidilmelidir.

Yoksa tarih, “görmezden gelenler” listesine hepimizin adını yazar.