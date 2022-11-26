Devletin en tepesindeki isimden asgari ücret açıklaması! Herkes memmun olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
2023 asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala devletin en üst kademesinden açıklama geldi. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 95 zam yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 asgari ücretin toplumun tüm kesimlerini memnun edecek miktarda olacağını söyledi. İşte, 2023 asgari ücrette son durum...
Fiyat istikrarı ve ücret adaleti ile ilgili iddialara cevap veren Oktay, "Gıda fiyatları; enerji, hammadde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir.
Son dönemdeki gelişmeler, üretici girdi ve lojistik maliyetlerinin önemli derecede yükselmesine sebep olmuştur. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkati çekmektedir.
Ülkemizde küresel fiyatlardaki bu artışlardan olumsuz etkilenmiştir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" dedi.