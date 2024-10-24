Devletin duruşuna yapılan alçak misilleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısında 5 şehit, 3’ü ağır olmak üzere 19 yaralımız var. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Biri kadın, biri erkek iki teröristin kimlik tespitlerinin sürdüğünü Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ifade etti.

İki terörist bir taksiyle tesis yakınlarına gelerek sivillere ateş etmeye başlıyor.

Teröristler vardiya değişimi sırasında eyleme geçiyor.

Özel harekât geniş çaplı operasyon başlatırken, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcıda görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız." açıklaması yaptı.

"Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle ile çıkaracağız. Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin" dedi.

Bu saldırının MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçelinin meclisteki PKK ile ilgili söyleminin hemen üstüne gerçekleşmiş olması manidar.

Tusaş’a yapılan saldırıya İsrail basınının geniş yer vermesi daha da manidar.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu,

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu,

Mühendislik Grubu olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir.