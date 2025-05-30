Devlet Organizasyonunu Güncelleme

Devlet denilen organizma tutucudur.

Kurum ve kuruluşlarını muhafaza etmek ister.

Üzerine lüzumlu lüzumsuz eklemeler yapar.

Siyasiler de bu netameli konulara girmek istemez.

Çünkü, vatandaşın bedel ödeteceğini bilir.

Oysa zaman, mekan ve teknik dinamiktir.

Gelişmelere ve çağa ayak uydurmak gerekir.

Bunun yolu da yenilenmeden ve değişimden geçer.

Aksiyon alınmadığında, kamu harcamaları artar.

Devletin sırtında kambur olur.

Hazineye ilave yükler getirir.

Yükten kurtulmanın yolu da kurum ve kuruluşlarımız ile idari yapımızı güncellemektir.

Benim aklıma gelenler:

*350 milyon nüfuslu ABD’de 435 temsilciler meclisi üyesi ve 100 senatör var.

145 milyonluk Rusya’nın meclisi Duma’da 450 milletvekili var.

Bizimle aynı nüfusa sahip Almanya’da 630 milletvekili görev yapar.

Sadece yasama erki kalan TBMM’de 600 milletvekili mevcut.

600 milletvekilinin 3’er yardımcısı (ki ihtiyaçtır) bulunur.

600 vekilin yıllara sari maliyetini düşünün.

*Bugün 922 ilçenin yaklaşık 180’nin nüfusu 10 binden az.

10 bin, 20 bin nüfuslu ilçeleri bırakın 50 binlik mahalleleri muhtarlara yönettirirken...

Başta kaymakamlık ve belediyeler olmak üzere resmi daire ihtiyacı...

Buralara atanan bürokrat/memurların maaşları, belediyelere merkezi bütçeden aktarılan kaynaklar ve kamu binalarının bakım, onarım, aydınlatma gibi yıllara sari sabit giderlerini düşünün.

*Türkiye idari yapısı içinde muhtarlıklar hacimli bir yer kaplar.

50520 muhtarlığın 32280’ni mahalle muhtarlığıdır.

Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliği de yoktur.

Bugünün şartlarında sembolikleşmiştir.

Yıllara sari maliyetini düşünün.

*Her kurumda makam ve hizmet araçları var.

Her kurumda makam ve hizmet aracı olmamalı.

Mülki idare amirliklerinin bir araç havuzu olmalı ve gerektiğinde kurumlar ihtiyacını buradan karşılamalı.

Bu araçların yıllara sari giderlerini ve olası suistimalleri düşünün.

*Belediye meclis üyeleri maaş almazlar fakat toplantı başı huzur hakkı (çok büyük bir rakam değil) alırlar.

Meclis üyesi sayısı azaltılabilir.

Yıllara sari huzur haklarını düşünün.

*İlçede bulunmasına gerek kalmayan Askerlik Şubesi gibi kurumlar, illere taşınabilir. Zira, gençlerimiz şubeye uğramadan askerliklerini yapıp dönmekteler.

Yıllara sari zorunlu giderleri düşünün.

*Defterdarlık, vergi dairesi ve mal müdürlükleri birleştirilebilir.

*Tarım ve orman müdürlükleri birleştirilebilir.

Yıllara sari gider ve tasarrufları düşünün.

Yeni kurumlar ihdas etmek kolaydır, zor olan mevcudu değiştirmektir.