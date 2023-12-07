Devlet gücünü göstermekte kararlı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fenomenlere yönelik soruşturma, fon vurgunu Seçil Erzan olayı ve yasa dışı bahis operasyonları konusunda “Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız. Kendinde güç zehirlenmesi atfeden kim varsa enselerine çökeceğiz” ifadelerini kullanırken sözünün ağırlığı dikkat çekiciydi.

Görevinde 180 günü 6 ayı geride bırakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya temsilcileri ile bir araya gelerek 1 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, siber suçlar, asayiş ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki operasyonları “gece gündüz demeden” sürdürdüklerini belirtti. “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız” vurgusu yapan Yerlikaya, 100 terör eyleminin engellendiğini, bunların 82’sinin bombalı eylem olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra 191 çetenin çökertildiği, 4bin 303 şüphelinin de göz altına alındığı bilgisini de ekledi.

“Milletimiz müsterih olsun. Hedefimiz, organize suç örgütlerinden sokaklarımızı, mahallelerimizi, şehirlerimizi temizlemektir. Bu suç örgütlerine zerre kadar tahammülümüz yoktur” dedi.

TikTok’ta TUTUKLAMA

Bakan Yerlikaya, TikTok’ta müstehcen içerikler oluşturanlar hakkında yapılan işlemleri şöyle sıraladı.

Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 13’ü tutuklandı,

48’i hakkında adli kontrol kararı verildi,

14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı,

612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor. Bilgisini paylaştı.

OPERASYON FENOMEN OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fenomenlere yönelik soruşturma üzerine, “MASAK ve Hazine Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Konu hassas. Yasanın kabul etmediği yasa dışı ne varsa, kim varsa devletin, milletin gücünü görecek” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, ünlü futbolculara yönelik “fon vurgunu” soruşturmasında belli kişilerin nüfuz kullandığı iddalarına yönelik “Biz suçun aydınlatmasını önlemekle ilgili hiçbir nüfuz kullanılma girişimini kabul etmiyoruz, reddediyoruz” dedi.

Yerlikaya Bakanlığa geldiği ilk günde de ‘Referansımız hukuk’ demişti. Öyle de yaptı.

Yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin de Yerlikaya, “Futbolumuzda, amatör liglerimizde yasa dışı bahis başta olmak üzere bilinen, bilinmeyen ne tür yasa dışı bir durum varsa Adalet Bakanlığımız ve savcılarla birlikte çalışıyoruz. Bu işlerin arkasında kim varsa üzerine gideceğiz, enselerine çökeceğiz” dedi. Bakan Yerlikaya “Temel referansımız hukuk ve insan hakları “ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bakan Yerlikaya’nın “kutuplaştırıcı değil birleştirici olacağız” ifadesini siyasi litaratür de farklı bir kulvara çekip okumak mümkün mü? Hele de seçime, oldukça kritik 4-5 ay varken İstanbul’u kazanacak aday olarak görüp eyleme dönüştürmek ve seçim havasına girmek lazım gelir.