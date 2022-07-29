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Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu

Anadolu Ajansı
Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu

VAN'da 3 kadın, devlet desteğiyle başladıkları iş sayesinde çocuklarını okuttu. İşte belgesel tadında görüntülerle yurdum insanının geçim mücadelesi...

Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu

Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan üç çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığınca 6 yıl önce başlatılan proje kapsamında 20 manda aldı.

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Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu

Eşler bakamayınca...: Çiftçilerin farklı işlerle ilgilenmeleri nedeniyle bakımını yeteri kadar yapamadıkları mandaları bir süre önce eşlerinden devralan kadınlar, bu sayede manda yetiştiriciliğine başladı.

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Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu

Günün ilk ışıklarıyla sazlığa çıkardıkları mandaları akşama kadar otlatan kadınlar, akşam da ahırlara getirdikleri mandaları sağarak elde ettikleri sütü peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağa dönüştürüyor.

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Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu

Özenle baktıkları manda sayısını bu yıl dünyaya gelen malaklarla 34'e çıkaran kadınlar, siparişleri yetiştirmenin uğraşını veriyor.

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