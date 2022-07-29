Devlet desteğiyle başladılar talep patladı 3 kadın bu sayede çocuklarını okuttu
VAN'da 3 kadın, devlet desteğiyle başladıkları iş sayesinde çocuklarını okuttu. İşte belgesel tadında görüntülerle yurdum insanının geçim mücadelesi...
Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan üç çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığınca 6 yıl önce başlatılan proje kapsamında 20 manda aldı.
Eşler bakamayınca...: Çiftçilerin farklı işlerle ilgilenmeleri nedeniyle bakımını yeteri kadar yapamadıkları mandaları bir süre önce eşlerinden devralan kadınlar, bu sayede manda yetiştiriciliğine başladı.
Günün ilk ışıklarıyla sazlığa çıkardıkları mandaları akşama kadar otlatan kadınlar, akşam da ahırlara getirdikleri mandaları sağarak elde ettikleri sütü peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağa dönüştürüyor.
Özenle baktıkları manda sayısını bu yıl dünyaya gelen malaklarla 34'e çıkaran kadınlar, siparişleri yetiştirmenin uğraşını veriyor.