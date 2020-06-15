Devlet depremin vurduğu Bingöl Karlıova'ya çıkarma yaptı! Oktay'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından depremde en fazla hasar alan bölgelerden Kaynarpınar köyüne geçti. Buradan da Yedisu ilçesine bağlı depremde en fazla etkilenen Elmalı köyüne giden Oktay ve beraberindeki heyet, yıkılan ve hasar gören evlerde inceleme yaptıktan sonra vatandaşlarla görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından depreme ilişkin verileri paylaşan Oktay, şöyle konuştu: