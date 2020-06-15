Devlet depremin vurduğu Bingöl Karlıova'ya çıkarma yaptı! Oktay'dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet Bilgöl'e gitti. Karlıova Devlet Hastanesindeki ziyarete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve milletvekilleri eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremin yaşandığı Bingöl'e gitti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakanlar Soylu ile Kurum ilk önce Karlıova Devlet Hastanesine gitti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Oktay ve beraberindekiler burada depremde şehit düşen korucu Cengiz Pullu’nun amcası Mehmet Sait Pullu ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.
Oktay, şehidin amcası Mehmet Pullu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerinin ardından depremde en fazla hasar alan bölgelerden Kaynarpınar köyüne geçti. Buradan da Yedisu ilçesine bağlı depremde en fazla etkilenen Elmalı köyüne giden Oktay ve beraberindeki heyet, yıkılan ve hasar gören evlerde inceleme yaptıktan sonra vatandaşlarla görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından depreme ilişkin verileri paylaşan Oktay, şöyle konuştu: