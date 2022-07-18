Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı
BODRUM yaz tatilinde dev yatları ağırlıyor. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Aviva isimli 98 metre uzunluğundaki yat, Bodrum sahiline yanaştı.
MUĞLA Bodrum ilçesinde vatandaşların gördüğü dev yat, herkesin ilgisini çekmeyi başardı.
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98 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Aviva isimli yat, Yalıkavak ilçesi açıklarında mola verdi.
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40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.
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Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.
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