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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı

Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı

BODRUM yaz tatilinde dev yatları ağırlıyor. Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Aviva isimli 98 metre uzunluğundaki yat, Bodrum sahiline yanaştı.

Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı

MUĞLA Bodrum ilçesinde vatandaşların gördüğü dev yat, herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı

98 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı Aviva isimli yat, Yalıkavak ilçesi açıklarında mola verdi.

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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı

40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

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Dev yat Bodrum sahiline giriş yaptı görenler cep telefonlarına sarıldı

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.

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