Dev timsah 4 senedir boynuna sıkışan scooter lastiğiyle yaşıyor
Endonezya'nın Palu şehrinde 2016 yılında boynuna bir lastik sıkışan dev timsah için yürütülen son çalışmadan da sonuç alınamadı.
Endonezya'nın Palu şehrinde, 4 metre uzunluğundaki bir timsahın boynuna, 2016 yılında bir scooter lastiği takıldı. Senelerdir lastiği çıkartmak için yürütülen çalışmalar bir türlü sonuçlanamadı.
Lakabı patron
Bunun en büyük nedenlerinden biri Boss (Patron) lakaplı timsahın, dünyanın en tehlikeli sürüngenlerden biri olması nedeniyle yanına dahi yaklaşılamaması.
Plastikten kurtarana nakit ödülü konuldu
Öyle ki, yetkililer, timsahı lastikten kurtarmak için yarışma düzenlemiş, yüklü miktarda nakit ödülü koymuştu.
Avustralya'dan gelen ekibin 4 günlük çabası başarısız oldu
Yarışma da iptal edilince bölge sakinleri, Avustralya'da vahşi yaşam programı yapan Matt Wright ve ekibine başvuru yaptı. Çağrıya kulak veren Wright, program ekibiyle birlikte Endonezya'ya uçtu. Ancak suda geçen 4 günün ardından sunucu Matt Wright, başarısızlıkla ülkesine döndü.