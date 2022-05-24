Dev göktaşı hızla Dünya'ya yaklaşıyor! NASA tarih verdi
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı ikiye katlayan devasa bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurarak gezenimize yaklaşacağı tarihi açıkladı. 1,8 km'lik bir çapa sahip olan 7335 (1989 JA) adlı uzay kayası NASA tarafından 'potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırdı.
7335 (1989 JA) adlı asteroit 1,8 km çapıyla devasa bir büyüklüğe sahip ve cuma günü Dünya'nın yakınından geçecek.
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) asteroidi 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırmış olsa da yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturması olası gözükmüyor.
Söz konusu mesafe Dünya ile Ay arasındaki ortalama uzaklığın yaklaşık 10 katını oluşturuyor.
NASA'nın uzay kayalarını izleyen Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezine göre asteroit cuma günü Türkiye saatiyle 17.26'da Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak.