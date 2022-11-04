Dev derbi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 13. haftasına oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Dev maça saatler kala futbolseverler internette Dev derbi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki ezeli rekabette 352. kez karşı karşıya gelecek Galatasaray Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte nefesleri kesecek zorlu mücadele öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...
Süper Lig'in 13.haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş 352. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da kariyerinin ilk derbi heyecanını yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk evinde taraftarlarının desteği ile zorlu mücadeleyi kazanarak zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Rakip Beşiktaş'ta ise teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş ilk maçında Ümraniyespor engelini 5-2 ile geçerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı zorlu deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Ezeli rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken futbolseverler Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Dev derbi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte zorlu mücadele öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray Beşiktaş maçının yayın bilgileri...
Beşiktaş’ta hedef 3 puan
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bütün planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. İlk 6 sıra içindeki takımlar arasında Adana Demirspor ile birlikte şu ana kadar bay geçmeyen Beşiktaş, rakiplerine göre 1 maç fazla oynamış durumda. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, Galatasaray derbisini kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.
Cenk-Weghorst ikilisi 11’de
Bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında alınan 5-2’lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti. Son maçta 4 gole imza atan Cenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.