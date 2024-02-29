Derya Uluğ'un tacizci kabusu! Mehdi olduğunu iddia etti, evinin önüne gitti...

Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylüyordu. Kendisinin mehdi olduğunu söyleyen tacizci, hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi. O kişi; Asil Gök'e de ulaştı, "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit etti.