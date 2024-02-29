Derya Uluğ'un tacizci kabusu! Mehdi olduğunu iddia etti, evinin önüne gitti...
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'u sosyal medyadan takip eden takıntılı hayranı, defalarca mesaj atıp işi taciz boyutuna kadar taşıdı. İddiaya göre bununla da yetinmeyen takıntılı takipçi, Derya Uluğ'un kapısına dayandı.
Bir tacizci, sosyal medya hesabından ünlü sanatçı Derya Uluğ'a sürekli mesaj atıp onu rahatsız ediyordu.
Aşık olduğunu, evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek özgüvene sahip olduğunu söylüyordu. Kendisinin mehdi olduğunu söyleyen tacizci, hatta sevgilisi Asil Gök'ten de ayrılmasını istedi. O kişi; Asil Gök'e de ulaştı, "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek tehdit etti.
Aylardır bu durumla uğraşan Derya Uluğ, onu engellese de sahte hesaplarla taciz devam etti.
Sürekli ünlü şarkıcıya “Evlenelim” mesajları atan tacizci, en son Uluğ’un evinin önüne geldi.