Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti! 'Artık sarışın diyebilirsiniz'

"İnsanlar kiloma takık"

Daha önce aşk hayatıyla ilgili dikkat çekici bir itirafta bulunan Derya Uluğ, "Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. 40 beden olmuştum. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolarda gitti" ifadelerini kullanmıştı.