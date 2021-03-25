Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti! 'Artık sarışın diyebilirsiniz'
35 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, koyu renk saçlarını sarıya boyattı. Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Uluğ, takipçilerinden tam not aldı.
Pandemi sürecinde sosyal medyada sıkça paylaşım yapan şarkıcı Derya Uluğ, imaj değişikliğine gitti. Saç rengini değiştiren Uluğ, son halini "Artık 'sarışın' diyebilirsiniz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
35 yaşındaki şarkıcının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Uluğ'un yeni imajı sevenlerinden 56 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.
"İnsanlar kiloma takık"
Daha önce aşk hayatıyla ilgili dikkat çekici bir itirafta bulunan Derya Uluğ, "Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. 40 beden olmuştum. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolarda gitti" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü şarkıcı, "İnsanlar genel olarak benim kiloma çok takık. Kilo almadım bu arada çok sağlıklı besleniyorum. Klip için fit olmam gerekiyor" demişti.