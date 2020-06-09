Derya Uluğ bikinili halini paylaştı zayıflığını görenler şaşıp kalınca sitem etti
Derya Uluğ, seyahat yasağının kalkmasıyla Göcek'e tatile gitti. Kırımızı bikinisiyle sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Uluğ, zayıflığı nedeniyle eleştirilince sinirlendi.
Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir evde gönüllü karantina altında olan Derya Uluğ, seyahat yasaklarının kalkmasıyla soluğu Göcek'de aldı. Sevgilisi Asil Gök ile sıcak havanın tadını çıkaran Uluğ, tatil paylaşımlarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı.
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Ulu, teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozları güneş ve bikini emojisi ile Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
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Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alsa da birçok sosyal medya kullanıcısı, "O kaburgalar ne!" ve "Biraz yemek ye, kurumuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu.
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Zayıflığı sebebiyle eleştirilen 34 yaşındaki şarkıcı, o yorumlara yaptığı paylaşımla yanıt vererek şunları yazdı:
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