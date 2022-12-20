Derin yırtmaçlı minisiyle kalça dansı yaptı! Hadise arkasını dönüp salladı: 2023'e adım atıyorum
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2023'e kısa süre kala ünlü şarkıcı Hadise kalça dansı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı, seyirciye arkasını dönüp derin yırtmaçlı mini elbisesiyle kalçasını sergilediği anları paylaştı. İşte iki milyonu aşan kişinin izlediği Hadise kalça şovu...
Mehmet Dinçerler ile kısa süren evliliğin ardından özel hayatıyla gündem olan Hadise boşanmadan sonra dekolteli tarzıyla da dikkat çekmişti.
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Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği 5 dakikada son bulan Hadise, kısacık eteği ve derin bacak yırtmacıyla sahnede kalça dansı yaptığı anları yayınladı.
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Kalça dansını yayınlayan şarkıcının paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.
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Bazı Instagram kullanıcılarının desteğini gören Hadise, bir yandan da tepki ve eleştirilere maruz kaldı.
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