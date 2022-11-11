Derin Talu'dan Kasımın ortasında bikinili paylaşım! 'Annenizle yarışmaya mı girdiniz?"
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Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Deren Talu'nun aksine oyunculuk kariyerini tercih etmek yerine makyaj artisti olmayı hedefleyen Derin Talu paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Kasım ortasında bile deniz kenarında bikinisiyle pozlarını paylaşan Talu, yazı yaşamaya devam ediyor.
Ünlü spiker ve şarkıcı Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
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Derin Talu, bu defa kasım ortasında deniz kenarında verdiği bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
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Geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.
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"Bütün yaşıtları aynı pozları paylaşıyor"
Samyeli, " 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.
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