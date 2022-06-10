Derin dekoltesiyle gündeme bomba gibi düşen Melis Sezen süper mini şortuyla yine olay oldu!

Kanal D'nin geçtiğimiz hafta final yapan çok ses getiren dizisi Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol arkadaşı olan çok başarılı oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz aylarda Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yıldızı Parlayan' ödülünü alarak bir konuşma yapmıştı. Törende yaptığı konuşma ve giydiği kıyafetle çok konuşulan oyuncu, şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor.