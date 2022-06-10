Derin dekoltesiyle gündeme bomba gibi düşen Melis Sezen süper mini şortuyla yine olay oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve son bölümüyle final veren süsürkleyici dizi Sadakatsiz'in başarılı ve güzel oyuncusu Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği derin dekolteli elbisesi ve konuşmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla dudak uçuklatıyor.
Kanal D'nin geçtiğimiz hafta final yapan çok ses getiren dizisi Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol arkadaşı olan çok başarılı oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz aylarda Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yıldızı Parlayan' ödülünü alarak bir konuşma yapmıştı. Törende yaptığı konuşma ve giydiği kıyafetle çok konuşulan oyuncu, şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor.
Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar' kategorisini kazanan Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren oyuncu Melis Sezen, kırmızı halıya damgasını vurmuş ve dekoltesiyle dikkat çekmişti.
Törende ödülü almak için sahneye çıkan Sezen, yaptığı konuşmayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an... Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullanmıştı.
Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken "Törene sarhoş gelmiş", "İçtin mi Melis?" yorumları yapılmıştı.