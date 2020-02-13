Deren Talu Kerim Sabancı aşkında yaşanan gelişme olay oldu!
Cem Yılmaz2la 1.5 yıl aşk yaşayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, az bir zaman önce aşk yaşamaya başladığı Kerim Sabancı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
2019'un son gününde yılbaşı gecesi bir mekan çıkışında Deren Talu, Kerim Sabancı ile beraber görüntülendi. Kalbini Sabancı'ya kaptıran Deren, kısa bir süre önce de tartıştıktan sonra ayrılma kararı almışlardı. Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, Sabancı ilişkisinde yeni bir iddia gündeme geldi.
Deren Talu'nun 20 gün önce tartışıp ayrıldıktan sonra tekrar Kerim Sabancı ile aralarındaki buzları erittiği öğrenildi. Ancak Posta'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde barışan çift 'uzak mesafe' nedeniyle ayrılma kararı aldılar.
New York bir şirkette çalışan Kerim Sabancı, işi nedeniyle İstanbul'a çok az gelebiliyor. Bu durum, İstanbul'daki Deren Talu'yu rahatsız ettiği için böyle bir karar verdikleri söyleniyor.
Deren Talu Kimdir?
Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi.