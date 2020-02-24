Derbinin ardından Ali Koç'u bombaladı: Aziz Yıldırım bile bu duruma sokmadı
Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza atarken spor yazarlarının hedefinde Ali Koç ve Ersun Yanal vardı.
Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi. Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.
Galatasaray'a galibiyeti golleri Donk, Falcao ve Onyekuru kaydederken Fenerbahçe'nin tek sayısı Max Kruse'den geldi. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirirken Ali Koç ve Ersun Yanal'ı yerden yere vurdu.
Ahmet Çakar: Aziz Yıldırım'ı çok eleştirdim. Fakat hiçbir zaman Fenerbahçe'yi bu duruma sokmadı. Bundan sonra F.Bahçe'yi çok ama çok zor günler bekliyor. Belki de siz bu satırları okurken Ersun Yanal görevden uzaklaştırılmış ya da istifa etmiş olacak. Ve yine siz bu satırları okurken belki de Ali Koç genel kurul kararı alacak. Ama dün gecenin özeti şu; G.Saray şampiyonluğa diğer 3-4 rakibi kadar ortak, ama maalesef F.Bahçe için şampiyonluk çok büyük sürpriz olmazsa dün gece bitti.
Tümer Metin: Galatasaray A'dan Z'ye sizden katbekat daha üstündü bu kadar basit. Bu kadar art niyetli olsa Halil Umut Meler penaltıyı çalmaz. Ozan'ın verdiği röportajda 1 tane doğru şey var. Futbol adına konuşulacak bir şey yok diyor. Ne yaptınız bugün? Bugün Fenerbahçe kazansa bile, bu kadro şampiyonluğun birinci favorisidir diyebileceğiniz bir kadro mu? Güçlü bir oyunla mı geldi Fenerbahçe? 23 haftada iyi oyunla anlattığınız üst üste iki hafta yok. Burada kadronun zafiyeti ortaya çıkar.