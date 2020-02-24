Derbinin ardından Ali Koç'u bombaladı: Aziz Yıldırım bile bu duruma sokmadı

Ahmet Çakar: Aziz Yıldırım'ı çok eleştirdim. Fakat hiçbir zaman Fenerbahçe'yi bu duruma sokmadı. Bundan sonra F.Bahçe'yi çok ama çok zor günler bekliyor. Belki de siz bu satırları okurken Ersun Yanal görevden uzaklaştırılmış ya da istifa etmiş olacak. Ve yine siz bu satırları okurken belki de Ali Koç genel kurul kararı alacak. Ama dün gecenin özeti şu; G.Saray şampiyonluğa diğer 3-4 rakibi kadar ortak, ama maalesef F.Bahçe için şampiyonluk çok büyük sürpriz olmazsa dün gece bitti.