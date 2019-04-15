Derbide maç sonu ortalık karıştı

Derbide maç sonu ortalık karıştı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşırken taraflar sahadan 1-1'lik beraberlik ve birer puanla ayrıldılar. Yüksek tempoda geçen ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.

Derbide maç sonu ortalık karıştı - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Eljif Elmas, Galatasaray'ınkini ise Henry Onyekuru attı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 43. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

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Derbide maç sonu ortalık karıştı - Sayfa 2

Yüksek tempoda geçen ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.

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Derbide maç sonu ortalık karıştı - Sayfa 3

Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.

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Derbide maç sonu ortalık karıştı - Sayfa 4

Bu sonuçla Fenerbahçe 33 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı. Galatasaray ise 56 puana ulaştı ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6 hafta kala 5 puana indirdi.

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