Derbide maç sonu ortalık karıştı
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşırken taraflar sahadan 1-1'lik beraberlik ve birer puanla ayrıldılar. Yüksek tempoda geçen ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Eljif Elmas, Galatasaray'ınkini ise Henry Onyekuru attı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 43. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Yüksek tempoda geçen ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelede bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.
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Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.
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Bu sonuçla Fenerbahçe 33 puana ulaştı ve haftayı 14. sırada tamamladı. Galatasaray ise 56 puana ulaştı ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6 hafta kala 5 puana indirdi.
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