Depresyon tedavisi gören Justin Bieber'ın son hali herkesi korkuttu! Yüzü fena

Uzun zamandır depresyonda olduğu nedeniyle tedavi gören Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin'le düğün hazırlığı yaptığı bu zamanlarda bir de depresyon ilaçlarının yan etkisiyle baş ediyor. Bieber'ın son halini gören hayranları, Bieber için endişelenmeye başladı.