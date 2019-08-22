Depresyon tedavisi gören Justin Bieber'ın son hali herkesi korkuttu! Yüzü fena
Depresyon tedavisi gören genç şarkıcı Justin Bieber'ın son hali hayranlarını korkuttu. Depresyon ilaçları kullanan Bieber'ın yüzü korkunç bir hal aldı.
Uzun zamandır depresyonda olduğu nedeniyle tedavi gören Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin'le düğün hazırlığı yaptığı bu zamanlarda bir de depresyon ilaçlarının yan etkisiyle baş ediyor. Bieber'ın son halini gören hayranları, Bieber için endişelenmeye başladı.
2018'in Eylül ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, moda işine de girmişken kendi giyim markası Drew’in tanıtım afişlerini Beverly Hills sokaklarına asarken görüntülendi.
Sarı bir kapüşonluyla fotoğraflanan 25 yaşındaki şarkıcının yüzünün aldığı son hal hem şaşırttı hem de korkuttu.
Kanadalı şarkıcının yüzünün neredeyse tamamının sivilcelerle dolu olması dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda depresyon tedavisi gören Bieber’ın sivilce basan yüzü, hayranlarını meraklandırdı.