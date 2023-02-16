Depremzedeye 4 bin lira çalışma ödeneği! 1 Mart'tan itibaren başlıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanacak.



