Depremzedeye 4 bin lira çalışma ödeneği! 1 Mart'tan itibaren başlıyor
Deprem bölgesine kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği verilecek. Kısa çalışma ödeneği şu anda çalışan başına 4 bin TL'yi buluyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanacak.
Buna göre, deprem bölgelerinde olağanüstü hal veya mücbir sebep ilan edildiği için işini yapamayacak firmalar, çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek.
Kısa çalışma ödeneği mevcut durumda 3 ay süreyle yapılabiliyor. Ancak bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlenebilir.
Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancın yüzde 60'ı kadar ödeniyor. Brüt asgari ücret üzerinden ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği yaklaşık 4 bin lira.