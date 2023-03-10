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Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Şimdi de çadırlar sular içinde kaldı

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Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Şimdi de çadırlar sular içinde kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar alan HATAY'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bölgeye sevk edilen çadırlar içerisinde hayatlarına devam eden depremzedelerin çilesi adeta bitmek bilmiyor. Hatay'ın Payas ilçesinde yağmur nedeniyle çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu ve çadılar sular içinde kaldı. Yağan yağmur sonrası depremzedeler zor anlar yaşadı.

Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Şimdi de çadırlar sular içinde kaldı

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde en büyük hasarı gören illerden biri de Hatay oldu. 

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Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Şimdi de çadırlar sular içinde kaldı

Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar, kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı.

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Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Şimdi de çadırlar sular içinde kaldı

Payas ilçesinde gece etkili olan yağmur, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı.

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Depremzedelerin çilesi bitmiyor! Şimdi de çadırlar sular içinde kaldı

Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri tahliye edilmeye başlandı.

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