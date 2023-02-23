Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!
İhlas Haber Ajansı
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Üniversite hazırlığındaki 50 öğrenciyi deprem sonrası Hatay'dan Konya'ya taşıdığı öğrenilen otobüs kaza yaptı. Otobüsün, kömür yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Olay yerinden yansıyan görüntüler dehşete düşürdü.
Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre, 07 ARD 047 plakalı otobüs Hatay’da üniversiteye hazırlanan 50 depremzede öğrenci ve 2 öğretmen ile Konya’ya yola çıktı.
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Otobüs Adana’da otoyolda 33 NH 001 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı.
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1 öğrenci ile öğretmen yola savruldu
Çarpmanın etkisiyle öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin yola savruldu.
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