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Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!

Üniversite hazırlığındaki 50 öğrenciyi deprem sonrası Hatay'dan Konya'ya taşıdığı öğrenilen otobüs kaza yaptı. Otobüsün, kömür yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Olay yerinden yansıyan görüntüler dehşete düşürdü.

Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!

Kaza, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi.

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Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!

İddiaya göre, 07 ARD 047 plakalı otobüs Hatay’da üniversiteye hazırlanan 50 depremzede öğrenci ve 2 öğretmen ile Konya’ya yola çıktı.

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Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!

Otobüs Adana’da otoyolda 33 NH 001 plakalı kömür yüklü tıra arkadan çarptı. 

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Depremzede öğrencileri Hatay'dan Konya'ya götüren otobüs kaza yaptı!

1 öğrenci ile öğretmen yola savruldu

Çarpmanın etkisiyle öğrenci Merve Genç ile öğretmen Hanife Şahin yola savruldu. 

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