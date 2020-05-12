Depremle sarsılan Elazığ muhteşem doğasıyla cezbediyor

Çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan tektonik Hazar gölünün yanında, Hazar Baba dağının ise altında yer alan Türkiye’nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice’de her mevsim gibi ilkbahar da da farklı güzellikleri ortaya çıktı.