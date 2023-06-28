Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular
Anadolu Ajansı
|
Kahramanmaraş ve Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.
16
Aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.
26
Hatay'da durum aynıydı. Kurban Bayram’ının ilk saatleriyle birlikte vatandaşlar deprem mezarlığına akın ettiler.
36
Vatandaşlar, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdiler.
46