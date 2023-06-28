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Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular

Kahramanmaraş ve Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.

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Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular

Aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

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Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular

Hatay'da durum aynıydı. Kurban Bayram’ının ilk saatleriyle birlikte vatandaşlar deprem mezarlığına akın ettiler.

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Depremin vurduğu şehirlerde hüzünlü bayram! Dualar edip, gözyaşlarına boğuldular

Vatandaşlar, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdiler.

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