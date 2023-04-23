Depremin en çok etkilediği Hatay'da yeni görüntüler ortaya çıktı! Hepsi tonlarca ağırlığında koparıp savurmuş!
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin şiddeti, Hatay’da onlarca büyük kayayı yerinden koparmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. İşte Hatay'dan gelen yeni görüntüler...
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Akbez Mahallesi'nde deprem sonrasında koparak yollara düşen kayalar görenleri korkutuyor.
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Tonlarca ağırlığındaki kayaların bazılarının bir otomobilden büyük olduğu gözlendi. Kayalar iş makineleri yardımıyla yol kenarına alınıyor.
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Mehmet Yıldız isimli vatandaş, “Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrasında büyük kayalar yuvarlanıp düştü. Ev gibi kayalar düşmüş. Sabah fark ettik” dedi.
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İşte Hatay'dan gelen son görüntü...
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