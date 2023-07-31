Depremde sevdiklerini kaybeden kadın yürekleri parçaladı! "Her gün mezara gelip ağlıyor"

"Bir çok sevdiğimi deprem de kaybettim. Elimde fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Eniştem değil bir baba bir abi gibi 24 saat birlikteydik. Annemi ve eniştemi ziyarete her gün geldim. Hala da ziyaretimi yapmaya devam edeceğim. Otobüs ile geliyorum. Her gün gelmek benim için zor olmuyor“ dedi.