Depremde sevdiklerini kaybeden kadın yürekleri parçaladı! "Her gün mezara gelip ağlıyor"
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da sevdiklerini kaybeden kadın her gün mezar ziyareti yapıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Antakya ilçesinde de binlerce insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinde hayatını kaybedenler de Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan mezarlığa defnedildi.
Depremde yakınlarını kaybeden Meziyet Yıldızbaş, deprem mezarlığında bulunan yakınlarının kabirlerini her gün ziyaret ediyor. Yıldızbaş, yaptığı davranışla mezarlık çalışanlarını duygulandırıyor.
“Hala da ziyaretimi yapmaya devam edeceğim”
Bir çok sevdiğini asrın felaketinde kaybettiğini belirten Meziyet Yıldızbaş, “Eniştem ablamın eşi, annemi, ablamın kayınvalidesi ve arkadaş çevremi çekirdek ailesiyle birlikte kaybettim."
"Bir çok sevdiğimi deprem de kaybettim. Elimde fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Eniştem değil bir baba bir abi gibi 24 saat birlikteydik. Annemi ve eniştemi ziyarete her gün geldim. Hala da ziyaretimi yapmaya devam edeceğim. Otobüs ile geliyorum. Her gün gelmek benim için zor olmuyor“ dedi.