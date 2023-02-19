Depremde kaç bina yıkık ve ağır hasarlı? Hasar tespit çalışmalarında son durum

830 bin 806 binada hasar tespitinin tamamlandığını belirten Oktay, 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecekleri bilgisini de verdi.