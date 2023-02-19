Depremde kaç bina yıkık ve ağır hasarlı? Hasar tespit çalışmalarında son durum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgelerinde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı.
830 bin 806 binada hasar tespitinin tamamlandığını belirten Oktay, 105 bin binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecekleri bilgisini de verdi.
163 enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Fuat Oktay, 275 bin personelle 163 enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazlarda arama kurtarma sayısı 73’e kadar düşmüş durumda." dedi.
Hasarlı bina sayısı
Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Oktay, bu binalardan 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığı bilgisini verdi.
Oktay, hasarsız binalara ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: