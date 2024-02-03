Depremde 52 saat enkazda kalan Hataylı kadın, kendisini kurtaran ekiple görüştü

Enkaz altındayken yaşadığı korkuyu anlatacak kelime bulamadığını belirten Kambur, çok büyük bir korku içerisinde olduğunu, sürekli sallandığını söyledi. Enkaz altında kalan birçok insanın çığlığını duyduğunu anlatan Kambur, şöyle konuştu: Belirsizlik ve ailemin sesini duyamamak çok zordu, yani insanın aklını kaçırabileceği zamanlardı. Ekipler bana ilk ulaştığında ikinci gündü. Mümkün mertebe konuşmaya ve bağırmaya çalışıyordum. İkinci gün bulunduğumda benimle görüşen ekibe kız kardeşimin alınmasını rica etmiştim, çünkü 5 yaşında bir çocuğu vardı yanında. Ekip, bana 'Alacağız, sonra da seni gelip alacağız.' dedi. Onların sağ çıkarıldığı düşüncesiyle yaşama tutundum. Ancak enkazda kız kardeşim, yeğenim ve annemi kaybettim."