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Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi

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Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi

6 Ocak'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi adeta hayalet ilçeye döndü. İlçe merkezinde bulunan binaların tamamına yakını çözerken, depremin yerle bir ettiği ilçe havadan görüntülendi.

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Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi

 İlçede, arama kurtarma ekipleri enkazlarda yaptıkları çalışmanın ardından yıkılan duvarların üzerine "boş" yazısı yazmaya başladı.

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Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi
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Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi
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