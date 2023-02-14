Deprem yıkıp geçti! Elbistan'a bakın havadan görüntülendi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin havadan çekilen görüntüleri sarsıntının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
6 Ocak'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi adeta hayalet ilçeye döndü. İlçe merkezinde bulunan binaların tamamına yakını çözerken, depremin yerle bir ettiği ilçe havadan görüntülendi.
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İlçede, arama kurtarma ekipleri enkazlarda yaptıkları çalışmanın ardından yıkılan duvarların üzerine "boş" yazısı yazmaya başladı.
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