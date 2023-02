Deprem sonrası şoke eden olay! Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı

Zaten içinde sadece tuğla var. Kolon görünümlü bu tuğlalar çöktüğünden dolayı içerdeki ana kolonlardan 8 tanesi patlamış. Demirleri, betonları hepsi dışarı çıkmış. Ben inşaatçı bir insanım. Bu asla normal bir kolon değil. Batman'da böyle bir bina yok. Türkiye'de de bulamazsınız. Her türlü hırsızlığı gördük de tuğladan yapılmış kolon hırsızlığını ilk kez görüyoruz ve şu an şaşkınız. Bütün daire sahipleri bu durum karşısında şaşkın. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bir an önce bizi mağdur eden insanların yetkililer tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz" dedi.