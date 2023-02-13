Deprem sonrası en çok merak edilen 6 soru! Şehri terk eden yardım alamayacak mı?
KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bulundukları şehirleri kendi imkanlarıyla terk edenlerle ilgili dedikodulara AFAD son noktayı koldu. İşte deprem bölgesinden tahliye edilenlerin cevabını en çok merak ettiği sorular ve cevapları...
Deprem bölgesinden ayrıldığımda herhangi bir hak kaybına uğrar mıyım?
Deprem bölgelerinden kendi imkanlarıyla veya AFAD koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlarımız için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir.
Depremzedeyim, nasıl tahliye olabilirim?
Deprem bölgesindeki tahliye işlemleri AFAD koordinasyonunda Jandarma iş birliği ile yürütülmektedir. Tahliye Toplanma Alanlarına giden vatandaşlarımız karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu ile tahliye edilmektedir.
Deprem bölgesinden tahliye olduğumda, gittiğim ilde barınma imkanına sahip olabilir miyim?
Deprem yaşanan illerden kendi imkânlarıyla veya AFAD aracılığıyla ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza, Tahliye Toplanma Alanlarına bildirim yapmaları halinde, yönlendirildikleri ilde barınma imkanı sağlanmaktadır.
Depremzede olduğuma dair AFAD kartı almam gerekli mi?
AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına;
- Başvuru esnasında afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmemektedir.
- Başvuru sonrasında AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir.