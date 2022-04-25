Deprem olacak felaketler kapıda aman dikkat! Kripto para bombası geldi Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları..

Playlar hızlanabilir: Çarşamba günü Venüs’ün Neptün’le kavuşumu ilişkilere pembe gözlüklerle bakacağız anlamına geliyor. Çok çabuk kendimizi kaptırabiliriz, birilerine teslim olabiliriz. Aşkla, keyifle, romantizmle ilgili olaylar hızlanabilir ama yine de bir insana yakıştırmalar yapmadan o payeyi vermeden önce gözümüz açık olsun.