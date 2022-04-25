Deprem olacak felaketler kapıda aman dikkat! Kripto para bombası geldi Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları..
Astroloji uzmanı Dinçer Güner ve Hande Kazanova burçlarla ilgili önemli uyarılar yaparken deprem ve felaket detayı dikkat çekti.
Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Haftaya ay Kova burcundayken giriş yapıyoruz. Sosyal çevremiz, arkadaşlarımız, toplumsal konu ve olaylar öne çıkabilir. Bu pazartesi Merkür- Neptün olumlu açısıyla yaratıcı ve sezgisel olacağız.
Kadersel ilişki: Başka insanlara yardım eli uzatabilir, sezgisel, farklı, yaratıcı fikirlerle yolumuzda ilerlemek isteyebiliriz. Satış, reklam, yazma, üretme veya tanıtım gibi işlerimizde ilhamımız yüksek olabilir. Salı günü kadersel ilişkiler bize yol gösterecek.
Playlar hızlanabilir: Çarşamba günü Venüs’ün Neptün’le kavuşumu ilişkilere pembe gözlüklerle bakacağız anlamına geliyor. Çok çabuk kendimizi kaptırabiliriz, birilerine teslim olabiliriz. Aşkla, keyifle, romantizmle ilgili olaylar hızlanabilir ama yine de bir insana yakıştırmalar yapmadan o payeyi vermeden önce gözümüz açık olsun.
Mucize etkisi: Kaptırmak çok güzel ama gerçeklikten uzaklaşmayalım. Sanatın her türlüsü, her tür yaratıcı artistlik form gerektiren işler için gayet güzel bir gün olacak. Adeta mucize etkisinin devrede olacağı bir zaman dilimi.