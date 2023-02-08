Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden çıktı! Utandıran fotoğraflar hiç mi vicdanınız yok!
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran büyük depremlerin ardından 'yardım' adı altında gönderilen ikinci el eşyalar pes dedirtti. Kolilerden yazlık kıyafetlerden, topuklu ayakkabılara, kına malzemesinden, abiye kıyafete kadar sapma sapan birçok şey çıktı.
Yardım adı altında gönderilen eşyalar sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu. Yardım kolilerinden çıkanlar görenleri insanlığından utandırdı.
Kolilerden yazlık kıyafetler, kullanılmış iç çamaşırı, mayo, terlikler, topuklu ayakkabılar, kına malzemesi, abiye kıyafet gibi birçok şey çıktı.
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
-Yardım kolisi sizin elden düşme asla kullanmayacağınız kıyafetleri yollama aracı değil. Bugün acıyı yaşayan insanın yerinde yarın sen olursan çok değerli kıyafetlerinin hiçbir anlamı olmayacak. İyilik yapacaksanız doğru yapın.
-Yardım edecekseniz insan gibi edin! İhtiyaç kolileri sizin çöpleriniz değil! Utanma kalmamış