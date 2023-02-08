Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinden çıktı! Utandıran fotoğraflar hiç mi vicdanınız yok!

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Yardım kolisi sizin elden düşme asla kullanmayacağınız kıyafetleri yollama aracı değil. Bugün acıyı yaşayan insanın yerinde yarın sen olursan çok değerli kıyafetlerinin hiçbir anlamı olmayacak. İyilik yapacaksanız doğru yapın.