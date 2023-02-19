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Deprem 250 yıllık tarihi mezarlığı vurdu! Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı

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Deprem 250 yıllık tarihi mezarlığı vurdu! Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı

MALATYA'da 250 yıllık tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda bulunan birçok mezar taşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.

Deprem 250 yıllık tarihi mezarlığı vurdu! Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı

6 Şubat günü yaşanan çifte depremin yıktığı Malatya’da konutların yanı sıra tarihi mezarlar da hasar gördü.

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Deprem 250 yıllık tarihi mezarlığı vurdu! Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı

Osmanlı mezarlarının zengin çeşitlerine de sahip olan kültür varlığı olarak tescil edilen 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'nda birçok mezar taşının kırıldığı görüldü. 

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Deprem 250 yıllık tarihi mezarlığı vurdu! Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı

Son definlerin 1980'lı yıllarda yapıldığı mezarlıkta yer alan Osmanlı dönemine ait mezar taşları yaşanan asrın felaketinde kırılırken, ortaya çıkan görüntü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

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Deprem 250 yıllık tarihi mezarlığı vurdu! Osmanlı dönemine ait mezar taşları kırıldı
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