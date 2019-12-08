Denizlispor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in iki formda takımının maçında kazanan çıkmadı. Son iki maçını kazanan Yukatel Denizlispor, üst üstte aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olan Medipol Başakşehir'le evinde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 26'ya çıkartan Medipol Başakşehir averajla 3. sırada; puanını 18'e çıkartan Yukatel Denizlispor ise 10. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
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12. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Demba Ba topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
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29. dakikada Clichy'nin pasında topla buluşan Aleksic'in uzaktan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
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34. dakikada Barrow'un sol taraftan kullandığı köşe atışında Rodallega topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
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