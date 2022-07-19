Denizli'deki kayıp çocuklar hala bulunamadı! Polise alarma geçiren yeni iddia

Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı. Kanallda yürütülen çalışmalarla eşzamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi.