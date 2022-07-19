Denizli'deki kayıp çocuklar hala bulunamadı! Polise alarma geçiren yeni iddia
DENİZLİ’de 9 yaşındaki Rafet E. ve 11 yaşındaki Hakkı B. dün saat 15:00'te ortadan kayboldu. İki çocuğu bulabilmek için bölge didik didik aranırken, çocukları son gören kişinin ifadeleri üzerine sulama kanalı saatlerce arandı. Kanalda çocuklar bulunamazken yeni bir gelişme polisi alarma geçirdi.
DENİZLİ Çivril ilçesinde pazartesi gününden beri haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalına yoğunlaşmıştı. Kanalda çocuklar bulunamazken yeni bir gelişme yaşandı ve polis ekipleri alarma geçti. Çocukların kaçırılmış olabilecekleri söyleniyor.
Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı B.'den (11) dün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı. Kanallda yürütülen çalışmalarla eşzamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi.