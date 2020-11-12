Denizli'de üniversiteli Cennet Tuba Tokbaş'ı öldüren sevgiliden iddia! 'Cinsel ilişki sırasında boğdum'
DENİZLİ’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı cinsel ilişki sırasında boğup öldürdü. Genç kadının yaşamını yitirdiği olay sonrası katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.
DENİZLİ’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti. Katil sevgili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş'ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H'nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.
Eray H. ifadesinde, "Olay gecesi cinsel ilişki yaşadığımız sırada Cennet Tuğba'nın yanlışlıkla boğazını sıktım. Daha sonra Cennet Tuğba hareketsiz kaldı. Yaşadığım korku nedeniyle 1 saat boyunca evden çıkamadım. Sağlık ekiplerine de haber veremedim" dedi.