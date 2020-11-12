Denizli'de üniversiteli Cennet Tuba Tokbaş'ı öldüren sevgiliden iddia! 'Cinsel ilişki sırasında boğdum'

DENİZLİ’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti. Katil sevgili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.