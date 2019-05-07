Denizli'de sapık muhtar Yaşar Topbaş'ın mazbatası iptal edildi
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup, kazanan Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş, 'sarkıntılık yapmaktan ceza aldı ve mazbatası iptal edildi.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup, kazanan Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı'ndan yargılandığı davadan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi.
İlçe Seçim Kurulu'nca mahkemenin kararı üzerine mazbata, en çok oy alan ikinci adaya verildi.Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, 24 Mayıs 2017'de, Denizli- Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisindeki restoranda garsonluk yapan D.D. (15) adlı kız çocuğuna, saat 02.00 sıralarında, mutfakta sarkıntılık ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Soruşturmanın ardından muhtar Topbaş hakkında, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Mahkemede ifade veren D.D., restoranda çalışırken, Topbaş'ın kendisini mutfakta zorla öpmeye çalıştığını söyledi.
Tutuksuz yargılanan Topbaş ise D.D.'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi. Dava, 1 yıl sürerken, 18 Mayıs 2018 tarihinde sonuçlandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılama sonunda Yaşar Topbaş'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilip, kamu haklarından yoksun bırakılmasına karar verildi.