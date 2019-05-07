Denizli'de sapık muhtar Yaşar Topbaş'ın mazbatası iptal edildi

İlçe Seçim Kurulu'nca mahkemenin kararı üzerine mazbata, en çok oy alan ikinci adaya verildi.Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, 24 Mayıs 2017'de, Denizli- Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisindeki restoranda garsonluk yapan D.D. (15) adlı kız çocuğuna, saat 02.00 sıralarında, mutfakta sarkıntılık ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.