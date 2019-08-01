Denizli'de maaşını alamayan adam hem polisi hem de kepçeyi kaçırdı

Ancak iş yeri yetkilileri maaşının 2 Ağustos Cuma günü (yarın) yatırılacağını söyledi. Buna sinirlenen şahıs ise iş yeri bahçesindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesinin üzerine çıktı ve bir anda çalıştırarak hızla iş yerinden uzaklaşmaya başladı.