Denizli'de koronavirüs sonrası talep patladı! Gramı 2 liradan satılıyor
DENİZLİ'de, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi yapılan lavantanın hasadının sonuna yaklaşıldı.
Denizli'de kekiğe alternatif olarak üretimine başlanan lavanta bitkisinde hasat sona eriyor. Ürünleri olgunlaşan çiftçiler, biçme işlemi için tarım arazilerinde hummalı çalışma içine girdi.
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Mor rengiyle tarlalarda görsel şölen oluşturan lavantalar, el oraklarıyla biçiliyor.
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Demetler halinde toplanan lavantalar, tercihe göre kurumaya bırakılıyor ya da yaş olarak satılıyor.
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Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentin son dönemde lavanta üretiminde söz sahibi olmaya başladığını belirtti.
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