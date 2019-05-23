Denizli'de kaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzara

DENİZLİ’de ihbar üzerine eski besihane tesisine operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, binada kaçak hayvan sakatatı işlendiğini tespit etti. Hijyen koşullarından uzak tesiste kurtların ve çürümüş sakatatların olduğu görülürken zabıta, tesisi mühürleyip işletmeciye 20 bin lira ceza kesti.