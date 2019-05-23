Denizli'de kaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzara
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevre sakinlerinin kökü kokudan rahatsız olup şikayetçi olması üzerine eskiden besihane olarak kullanılan binada kaçak olarak hayvan sakatatlarının işlendiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin kokudan girmekte zorlandığı, her tarafını kurtların sardığı hijyen koşullarından uzak tesiste, yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığı da tespit edildi. İşletmecisine 20 bin lira para cezası kesilen tesis mühürlendi.
DENİZLİ’de ihbar üzerine eski besihane tesisine operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, binada kaçak hayvan sakatatı işlendiğini tespit etti. Hijyen koşullarından uzak tesiste kurtların ve çürümüş sakatatların olduğu görülürken zabıta, tesisi mühürleyip işletmeciye 20 bin lira ceza kesti.
Pamukkale ilçesi Goncalı Mahallesinde önceden besihane olarak kullanılan tesisten kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu zabıta ekipleri bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçip tesiste denetim yapan ekipler, kötü kokular nedeniyle tesisin içine girmekte zorlandı.
Tesisi inceleyen ekipler, büyükbaş hayvanlara ait sakatatların kaçak olarak hijyen koşullarının bulunmadığı ortamda işlendiğini, içeride çürük sakatatların ve kurtların olduğunu gördü.