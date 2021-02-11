Denizli'de İzzet'in hayvancılık serüveni: Hediye civcivle başladı 221 hayvana ulaştı

İzzet Han’ın bu başarısından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Nas ile Tavas Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu ziyaret etti. Çiftliği gezdiren İzzet Han, her gün sabah erken saatlerde uyandığını ve kahvaltısını yapmadan önce hayvanlarının karnını doyurmak için çalıştığını ardından ise rahatsız olan hayvanı var ise onunla özel olarak ilgilendiğini anlattı.