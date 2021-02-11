Denizli'de İzzet'in hayvancılık serüveni: Hediye civcivle başladı 221 hayvana ulaştı
DENİZLİ'de ilk başta dedesinin hediye ettiği civcivleri besleyen 14 yaşındaki İzzet, kısa sürede 221 hayvanlık çiftliğe ulaştı.
Tavas ilçesi Solmaz Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki İzzet Han Cabbar, dedesinin hediye olarak aldığı civcivleri besleyerek hayvancılık serüvenine başladı. İzzet Han bir süre sonra çiftçiliğini ailesi ile birlikte geliştirerek bugün 200 adet tavuk, 15 küçükbaş ve 6 büyükbaş hayvan olmak üzere toplamda 221 hayvan ile ilgileniyor.
Hayvanları çok sevdiğini anlatan İzzet Han, kazandığı para ile kurbanlık kuzu ve oğlak alımı gerçekleştiriyor. Daha sonraki dönemde yumurta ve kurbanlık satışından elde ettiği kazançlarla büyükbaş hayvan alımı gerçekleştirdiğini belirtti.
İşletmedeki hayvan sayısını kendi gayreti ve ailesinin desteği ile birlikte her geçen gün artırarak büyütmeye devam ediyor.
İzzet Han’ın bu başarısından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Nas ile Tavas Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu ziyaret etti. Çiftliği gezdiren İzzet Han, her gün sabah erken saatlerde uyandığını ve kahvaltısını yapmadan önce hayvanlarının karnını doyurmak için çalıştığını ardından ise rahatsız olan hayvanı var ise onunla özel olarak ilgilendiğini anlattı.